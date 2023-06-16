ЗСУ виманюють резерви окупантів із третьої лінії оборони у Запорізькій області, — експерт

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, росіяни бояться активних дій з боку України, тож зважилися на зміцнення першої лінії оборони. На їхню думку, це не дозволить ЗСУ переламати захист.

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Збройним силам України вдається виманювати російських окупантів одразу з кількох напрямків. Про це заявив глава Defense Express Сергій Згурець, передає "Еспресо" 16 червня.

За його словами, у Запорізькій області російські окупанти перекинули свої резерви з третьої лінії оборони на другу та першу. Дії українських захисників змусили їх піти на такий крок.

"Зараз українська сторона проводить дії з кількох напрямків, "виманюючи" резерви противника. Угруповання "Схід", яке утримує ділянку Запорізької області, підконтрольне противнику, починає перекидати резерви з третьої лінії на другу та першу", — йдеться у повідомленні.

Сергій Згурець також вважає, що це свідчить про те, що Російська Федерація та її війська бояться українського контрнаступу. Вони хочуть стримати пересування наших підрозділів, а також відобразити позиції, які зайняли українські війська на цьому напрямі.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що Генштаб підтвердив просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях. За словами речника командування Андрія Ковальова, Сили оборони успішно ведуть наступальні операції на кількох ділянках фронту. Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат.

13 червня повідомлялося, що ЗС РФ тепер щодня підривають греблі там, де ведуть наступ ЗСУ. У Міноборони зазначили, що російським військовим вдалося замінувати велику кількість гідротехнічних споруд у Запорізькій та Херсонській областях.