ВСУ выманивают резервы оккупантов с третьей линии обороны в Запорожской области, — эксперт

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, россияне боятся активных действий со стороны Украины, поэтому решились на укрепление первой линии обороны. По их мнению, это не позволит ВСУ переломить защиту.

Related video

Вооруженным силам Украины удается выманивать российских оккупантов сразу с нескольких направлений. Об этом заявил глава Defense Express Сергей Згурец, передает "Еспресо" 16 июня.

По его словам, в Запорожской области российские оккупанты перебросили свои резервы с третьей линии обороны на вторую и первую. Действия украинских защитников вынудили их пойти на такой шаг.

"Сейчас украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает перекидывать резервы с третьей линии на вторую и первую", — говорится в сообщении.

Сергей Згурец также считает, что это свидетельствует о том, что Российская Федерация и ее войска боятся украинского контрнаступления. Они хотят сдержать передвижение наших подразделений, а также отразить позиции, которые заняли украинские войска на этом направлении.

Напомним, 15 июня сообщалось, что Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях. По словам спикера командования Андрея Ковалева, Силы обороны успешно ведут наступательные операции на нескольких участках фронта. Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери.

13 июня сообщалось, что ВС РФ теперь ежедневно подрывают дамбы там, где ведут наступление ВСУ. В Минобороны отметили, что российским военным удалось заминировать большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях.