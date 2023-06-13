ВС РФ теперь ежедневно подрывают дамбы там, где ведут наступление ВСУ, — Минобороны

Представитель министерства Владислав Дударь предупредил, что российским военным удалось заминировать большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях.

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Оккупанты подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где ведут наступательные действия Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал майор Владислав Дударь во время круглого стола в Military Media Center.

По словам представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны, российские захватчики заминировали множество дамб в Запорожской и Херсонской областях.

"Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", — сообщил Дударь.

Военный подчеркнул, что несмотря на отсутствие масштабных последствий таких действий окупантов от каждого подрыва страдают сельские хозяйства одного или пары населенных пунктов.

Напомним, 13 июня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что РФ направила в Бахмут воздушно-десантные подразделения. Как объяснил военный, россияне считают десантников "крайним аргументом" и всегда полагаются на них в случаях высокого риска потери позиций.

Также 13 июня во вражеском Министерстве обороны заявили о якобы успешном отражении атак ВСУ на Времевском выступе. Однако данные мониторингового проекта свидетельствуют об обратном: "наспех сформированные" украинские подразделения, как их видят в России, заметно продвинулись в районе Времевки и освободили несколько населенных пунктов поблизости.

Между тем майор Петр Кузик рассказал журналистам, что российские захватчики атаковали 10-метровую позицию десятком танков из-за страха, вызванного новостями о контрнаступлении ВСУ. Военный признался, что видел такое впервые.