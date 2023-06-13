"Прибегают к крайним мерам": в ВСУ рассказали, как россияне пытаются удержать Бахмут (видео)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВС РФ используют десантные войска, чтобы удержать Бахмут. Однако на этом направлении активность россиян уменьшилась.

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Россияне пытаются удержать Бахмут. По его словам, они прекрасно понимают значение для себя города. Об этом 13 июня рассказал Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, ВС РФ отправляют защищать Бахмут воздушно-десантные подразделения, которые в их понимании являются "крайним аргументом", когда есть риск потерять позиции.

"Враг присылает воздушно-десантные подразделения, которые, в их понимании, всегда являются "крайним аргументом". Когда у них есть риск потери позиций, они всегда полагаются на десантные подразделения", — сказал Череватый.

Он отметил, что в советской концепции ВДВ всегда были "палочкой-выручалочкой", если дела на фронте шли плохо. Это отличается от концепции использования такого рода войск в общемировой практике.

Череватый рассказал, как россияне пытаются удержать Бахмут

Однако в целом, как отметил Череватый, активность врага на Бахмутском направлении снизилась. За сутки произошло 1 боеприкосновение, однако враг 418 раз нанес удары, совершил 1 авианалет. Силы обороны уничтожили 53 оккупанта, 118 получили ранения, двоих взяли в плен.

Напомним, что 12 июня ВСУ в районе Бахмута продвинулись до 700 метров. По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, в ходе которых российские оккупанты безуспешно пытаются провести контратаки.

Кроме того, 11 июня стало известно, что в РФ запретили использовать часть снарядов 2023 года выпуска. В Сухопутных войсках проинформировали, что Россия теряет бойцов на Бахмутском направлении и производит снаряды, имеющие свойство взрываться самостоятельно.