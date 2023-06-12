"Продолжаются бои": ВСУ в районе Бахмута продвинулись до 700 метров, – Череватый

За последние 24 часа на этом направлении, по словам спикера-офицера, противник осуществил 249 артиллерийских обстрелов и два авианалета. В ходе боевых действий противник потерял убитыми и ранеными почти 150 человек.

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На флангах, расположенных рядом с Бахмутом, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние около 700 метров. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По информации офицера, на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, в ходе которых российские оккупанты безуспешно пытаются провести контратаки.

За последние 24 часа на этом направлении было зафиксировано три боестолкновения, противник осуществил 249 артиллерийских обстрелов и два авианалета.

Силы обороны продолжали контратаковать там, где были возможности.

"На флангах прошли от 250 до 700 метров, отодвинув врага", – сказал Череватый.

В результате боевых действий, проводимых Силами обороны, были уничтожены 66 оккупантов, 83 получили ранения, а трое были захвачены в плен.

Кроме того, Силы обороны уничтожили две российские боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад боеприпасов.

Напомним, что Сергей Череватый также рассказал, что российские войска пытаются формировать новые отряды, чтобы укрепить позиции. В последнее время создают роты "Шторм-Z", которые являются репликой на ЧВК "Вагнер".

Писали также, что ВСУ добились успехов на Запорожском и Донецком направлениях. По данным аналитиков ISW, украинские военные смогли продвинуться в районах Орехова, Благодатного и Великой Новоселки.