"Реплика на Вагнер": Череватый отреагировал на применение РФ отряда "Шторм-Z"

РФ уже привлекала и боевой армейский резерв, территориальные войска и разнообразные частные военные формирования, но это не помогает им добиться успехов на фронте.

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В попытке укрепить свои позиции, российские оккупанты стремятся формировать новые отряды, надеясь обеспечить себе некоторую стабильность. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью "24 каналу".

Таким образом, оккупационная армия стремится продемонстрировать свою "профессиональность" и убедить в своей способности эффективно управлять ситуацией.

"Из-за этого они постоянно делают попытки показывать, что в ряды армии набирают только людей "с заниженным уровнем страха". Еще один их аргумент – это то, что бойцы имеют авторитет в криминальных кругах. Это реплика на "Вагнер", – убежден он.

Сейчас российская сторона активно мобилизует ресурсы и старается сосредоточить все свои силы на фронте. Это проявляется в ощутимых потерях и страхе перед новой волной мобилизации, который испытывает личный состав российских вооруженных сил.

"Они ищут шагреневую кожу их войска и пытаются сшить ее всеми способами. Роты "Шторм Z" – их последнее произведение", – рассказал Череватый.

Как отмечено в источнике, российская сторона уже задействовала различные резервы, такие как боевой армейский резерв "БАРС", территориальные войска, а также частные военные компании, включая "Факел", "Ветераны" и "Патриот". Однако, несмотря на это, ни добровольческие формирования, ни обещания о значительных выплатах не решают проблему и не улучшают обстановку.

Напомним, что в Институте изучения войны 7 июня констатировали, что ВСУ могли вытеснить россиян с некоторых позиций на юго-западной окраине Бахмута. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои.

Также Силы обороны Украины 25 мая заявили об уничтожении на Таврическом направлении более роты оккупационных войск.