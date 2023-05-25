"Погибших больше роты в сутки": в ВСУ озвучили потери оккупантов на одном участке фронта

ВС РФ сосредоточивают основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Таврическом только в течение суток зафиксировано 312 обстрелов.

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Украинские военные за сутки уничтожили более роты российских оккупантов на Таврическом направлении. При этом оккупанты пытались 23 раза атаковать позиции ВСУ. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны.

Как сообщили военные, оккупанты сосредоточивают основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 312 обстрелов, но ничего не добились.

"За прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел", — констатируют военные.

На Авдеевском и Марьинском направлениях под огонь оккупантов попали Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

Напомним, 22 мая сообщалось, что ВС РФ заманивают жителей Запорожской области на войну и обещают за это большие деньги. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что по городу можно увидеть множество объявлений с вакансиями на должность охранника, однако потом оказывается, что службу нужно нести в зоне боевых действий.

Только по подтвержденным данным из открытых источников, количество погибших в Украине оккупантов уже превысило 20 тысяч человек. Согласно оценке ФСБ, которая приводилась в одном из секретных документов Пентагона, Россия потеряла убитыми и ранеными около 110 тысяч солдат.