"Идут ожесточенные бои": в ISW рассказали о продвижении ВСУ под Бахмутом (карта)

По данным американских аналитиков, украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска с позиций к западу от Клещеевки.

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На юго-западной окраине Бахмута идут ожесточенные бои, а украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска с некоторых позиций. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны от 6 июня.

В публикации говорится, что по данным российской стороны, украинские войска атаковали в районе населенных пунктов Клещеевка и Берховка.

В Минобороны РФ заявили, что эти атаки были отражены, однако один из российских военкоров утверждает, что по состоянию на полдень 6 июня в Берховке шли бои. Ранее, 5 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также упомянул о том, что ВСУ контролируют часть Берховки.

Карта боев в Донецкой области

Американские аналитики также указали на то, что российские источники заявили о продвижении украинских сил из Орихово-Васильевки, что в 11 километрах к северо-западу от Бахмута, а также вытеснении войск РФ под Клещеевкой.

"Российские военкоры утверждали, что на юго-западной окраине Бахмута идут ожесточенные бои и что украинские силы вытеснили российские войска с позиций западнее Клещеевки", — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, ссылаясь на данные российских военкоров, подразделения спецназа РФ пытаются помешать продвижению ВСУ под Клещеевкой.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский рассказал о потерях бойцов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. По его словам, ВСУ удалось ликвидировать в Бахмуте 21 тысячу "вагнеровцев". Кроме того, еще более 60 тысяч российских оккупантов были ранены.

Ранее, 5 июня, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что украинские силы возобновили наступательные действия у Бахмута. Он отметил, что главная цель состоит в том, чтобы окружить населенный пункт.

Мы также писали о том, что 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об активных наступательных действиях ВСУ на восточном фронте. По ее словам, на направлении Ивановское и Клещеевка ВСУ преодолели расстояние от 100 до 700 метров.