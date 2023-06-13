ЗС РФ тепер щодня підривають дамби там, де ведуть наступ ЗСУ, — Міноборони

Представник міністерства Владислав Дудар попередив, що російським військовим вдалося замінувати велику кількість гідротехнічних споруд у Запорізькій та Херсонській областях.

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Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де ведуть наступальні дії Збройні сили України. Про це розповів майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center.

За словами представника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони, російські загарбники замінували велику кількість дамб у Запорізькій та Херсонській областях.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", — повідомив Дудар.

Військовий підкреслив, що попри відсутність масштабних наслідків таких дій окупантів від кожного підриву страждають сільські господарства одного або ж пари населених пунктів.

Нагадаємо, 13 червня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що РФ направила у Бахмут повітряно-десантні підрозділи. Як пояснив військовий, росіяни вважають десантників "крайнім аргументом" та завжди покладаються на них у випадках високого ризику втрати позицій.

Також 13 червня у ворожому Міністерстві оборони заявили про нібито успішне відбиття атак ЗСУ на Времівському виступі. Однак дані моніторингового проєкту свідчать про протилежне: "наспіх сформовані" українські підрозділи, як їх бачать у Росії, помітно просунулись у районі Времівки та звільнили кілька населених пунктів поблизу.

Тим часом майор Петро Кузик розповів журналістам, що російські загарбники атакували 10-метрову позицію десятком танків через страх, викликаний новинами про контрнаступ ЗСУ. Військовий зізнався, що бачив таке вперше.