"Боялися наступу ЗСУ": комбат Нацгвардії розповів, як росіяни атакували окоп 10 танками одночасно

На невеликий окоп, який обороняли 10 українських воїнів, загарбники кинули велику кількість важкої бронетехніки.

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Російські війська у передчутті наступу Збройних сил України відправили десять танків одночасно на український окоп. Подробиці повідомив виданню ГОРДОН майор Петро Кузик, командир батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.

Він розповів, що медійна складова щодо початку наступу українських військ зіграла своє значення. На невеликий окоп, який обороняли 10 українських воїнів, загарбники кинули велику кількість важкої бронетехніки, оскільки боялися масштабної атаки.

"До 10 метрів позиція. Її атакувало 10 танків одночасно. Ну, я таке бачив уперше", – розповів військовий.

Такий наступ підтримала й російська піхота. Також атака супроводжувалася застосуванням артилерії. Зі слів Кузика, українських захисників вони намагалися обійти з флангів, але їм це не вдалося.

"І вони нічого не могли зробити із цим окопом передовим", – повідомив майор.

Кузик додав, що цей випадок детально проаналізували. Серед українських захисників були втрати, але герої знищили чотири танки.

"Бій був дуже страшний. На жаль, маємо побратимів, які на щиті в результаті цієї атаки. Декількома хвилями вона йшла", – додав він.

З його слів, наразі російські загарбники воюють переважно радянськими танками Т-72 та Т-80. Артилерія ворога й надалі є серйозною перепоною для українських військ.

"Скажімо так, по кількості артпострілів у нашу сторону це в рази відмінність: у три-п’ять разів більше. А інколи бувають дні – у десятки разів більше", – розповів захисник.

Нагадаємо, 12 червня морпіхи ЗСУ відбили зустрічну атаку у звільненому Сторожевому. За даними військових, внаслідок операції частину російських солдатів взяли в полон, частину — ліквідовано. 4 машини росіян було знищено. Саме 12 червня в 35-му ОМБр повідомили про звільнення села Сторожеве в Донецькій області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.