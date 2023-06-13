"Боялись наступления ВСУ": комбат Нацгвардии рассказал, как россияне атаковали окоп 10 танками одновременно

На небольшой окоп, обороняемый 10 украинскими воинами, захватчики бросили большое количество тяжелой бронетехники.

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Российские войска в предвкушении наступления Вооруженных сил Украины отправили десять танков одновременно на украинский окоп. Подробности сообщил изданию ГОРДОН майор Петр Кузик, командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

Он рассказал, что медийная составляющая по поводу начала наступления украинских войск сыграла свое значение. На небольшой окоп, обороняемый 10 украинскими воинами, захватчики бросили большое количество тяжелой бронетехники, поскольку боялись масштабной атаки.

"До 10 метров позиция. Ее атаковало 10 танков одновременно. Ну, я такое видел впервые", – рассказал военный.

Такое наступление поддержала и российская пехота. Также атака сопровождалась применением артиллерии. По словам Кузыка, украинских защитников они пытались обойти фланги, но им это не удалось.

"И они ничего не могли поделать с этим окопом передовым", – сообщил майор.

Кузик добавил, что этот случай подробно проанализировали. Среди украинских защитников были потери, но герои уничтожили четыре танка.

"Бой был очень страшный. К сожалению, есть собратья, которые на щите в результате этой атаки. Несколькими волнами она шла", — добавил он.

По его словам, российские захватчики воюют преимущественно советскими танками Т-72 и Т-80. Артиллерия врага и в дальнейшем является серьезным препятствием для украинских войск.

"Скажем так, по количеству артвыстрелов в нашу сторону это в разы разница: в три-пять раз больше. А иногда бывают дни – в десятки раз больше", – рассказал защитник.

Напомним, 12 июня морпехи ВСУ отразили встречную атаку в освобожденном Сторожевом. По данным военных, в результате операции часть российских солдат взяли в плен, часть — ликвидирована. 4 машины россиян были уничтожены. Именно 12 июня в 35-м ОМБр сообщили об уходе села Сторожево в Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.