"Тремтіли вікна в рамах": БПЛА атакували російський Енгельс (карта, відео)

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про нібито "своєчасну та ефективну" роботу ППО над Енгельсом, у районі якого розташований російський аеродром стратегічної авіації.

Related video

У середу, 20 березня, на території російського міста Енгельс Саратовської області прогриміли вибухи. Про це повідомляє російське медіа SHOT.

Очевидці розповіли журналістам, що над містом було чутно від 2 до 4 вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Повідомляється, що перед вибухами жителі Енгельса чули в небі звук мотора. За їхніми словами, у місті також спрацювала сирена.

Вибухи в Енгельсі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що над Енгельсом були нібито знищені безпілотні літальні апарати. Чиновник стверджує, що протиповітряна оборона "спрацювала своєчасно й ефективно".

"Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", — написав Бусаргін у Telegram.

Зазначимо, що поблизу міста Енгельс розташований російський аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2". З лютого 2022 року екіпажі авіабази беруть участь у вторгненні Росії в Україну. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, зокрема з використанням ракет Х-101.

Вибухи в Енгельсі

Нагадаємо, в ніч на 10 січня два безпілотники атакували військовий аеродром в Енгельсі. У Міноборони РФ заявили про знищення двох дронів.

Крім того, 3 лютого в ГУР МО України повідомили, що в місті Енгельс було розстріляно пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова, який безпосередньо причетний до атак по цивільних об'єктах і вбивства мирних жителів України.