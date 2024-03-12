Сильні вибухи в кількох областях: у РФ заявили про атаку нібито дронів ЗСУ (відео)

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки дронів частина сіл у Бєлгородській області залишилися без світла. Також в Орлі почалася пожежа на нафтобазі.

Related video

У ніч на 12 березня в Курській області Росії чули вибухи. Так, про атаку нібито українського БПЛА повідомив губернатор Романт Старовойт у себе в Telegram.

"У небі над Фатезьким районом нашою ППО збито український безпілотник. Наслідки на землі уточнюються", — повідомив він.

Вибухи в Курську

Вибухи в Бєлгородській області

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. У себе в Telegram він написав, що нібито український дрон скинув в області чотири бомби. Унаслідок атаки без світла залишилися кілька населених пунктів.

"Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровенек, с. Петрівка, с. Солов'ївка. Аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з Міністерством оборони РФ", — написав він.

Вибухи Орловської області

Крім того, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що в Орлі сталося падіння БПЛА.

"Атаці піддався об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Орлі та Бєлгороді

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ повідомили, що у Волгоградській області БпЛА атакували військову частину з арсеналом снарядів. Так, губернатор Волгоградської області заявив, що на території частини "сталося загоряння", яке оперативно локалізували і загасили.