НПЗ, аеропорти і не тільки: РФ вночі атакували БПЛА і ракети (фото, відео)

Слов'янський НПЗ став черговим нафтовим заводом, який атакували українські безпілотники, причому, за даними джерел у СБУ, атака в ніч на 17 березня пройшла успішно.

Related video

Одразу в кількох регіонах РФ 17 березня пролітали БПЛА і ракети, багато з них влучили в цілі. Фокус зібрав усю інформацію про атаки в Росії в ніч на 17 березня.

Цієї ночі в РФ було неспокійно: вибухи чули у щонайменше восьми регіонах РФ, зокрема в Підмосков'ї. Загалом, за інформацією оборонного російського відомства, нібито збито 35 безпілотників, які впродовж ночі та ранку 17 березня атакували Краснодарський край, Московську, Ярославську, Курську, Калузьку, Орловську, Бєлгородську та Ростовську області.

Міністерство стверджує, що протиповітряна оборона РФ перехопила і знищила БПЛА літакового типу:

17 — у Краснодарському краї;

по чотири — у Московській і Ярославській областях;

по три — у Курській і Бєлгородській;

два — у Калузькій;

по одному — в Орловській і Ростовській областях.

У Брянській області, за інформацією губернатора Олександра Богомаза, сили російської ППО нібито збили ракету С-200.

Крім того, за даними Міноборони РФ, близько 8-ї ранку 17 березня на території Росії нібито були атаковані об'єкти із застосуванням дев'яти реактивних снарядів. Черговими засобами ППО всі снаряди нібито знищено в повітрі над Бєлгородською областю.

Нічні вибухи в Росії

Два безпілотники збито в Московській області — Домодєдово, а також по одному в Раменському і Ступінському міських округах. Це підтверджує телеграм-канал мера Москви Сергія Собяніна. Постраждалих немає.

Московські аеропорти 17 березня ввели обмеження на польоти, зокрема в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" вони запрацювали о 9:39 за московським часом, тобто о 8:39 за Києвом. Повідомляється, що обмежили вильоти і посадки літаків.

Фото: Google Maps

У Бєлгородській області, за даними телеграм-каналу губернатора В'ячеслава Гладкова, російська система ППО збила 4 дрони, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання, близько десяти населених пунктів залишилися без електрики.

"У Бєлгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрське. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів", — заявив Гладков.

Фото: Google Maps

У Брянській області, за інформацією губернатора Олександра Богомаза, сили ППО нібито збили ракету С-200.

"Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна ціль знищена над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає", — заявив Богомаз.

Фото: Google Maps

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Каменська.

"Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Кам'янська. Наслідки на землі уточнюються", — повідомив Голубєв.

Фото: Google Maps

У Калузькій області губернатор Владислав Шапша повідомив про нібито знищення одного безпілотника.

"Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО було знищено БПЛА. Жертв і руйнувань немає. На місці працює оперативна група", — заявив губернатор.

Фото: Google Maps

За словами губернатора Ярославської області Михайла Євраєва, було нібито збито 4 безпілотники.

"Після відбитої атаки безпілотників немає постраждалих і пошкоджень цивільних і промислових об'єктів, але на території області можуть перебувати уламки БПЛА, які важливі для слідства", — написав Євраєв.

Фото: Google Maps

Глава Орловської області Андрій Кличков повідомив, що цієї ночі "ППО відбила в небі над Орловською областю чергову атаку БПЛА".

"Безпілотний літальний апарат літакового типу було збито. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів", — стверджує губернатор.

Фото: Google Maps

На Кубані успішно атаковано черговий НПЗ

У Краснодарському краї близько 3-ї години ночі безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, який виробляє авіаційний гас, бензин, вакуумний газойль і мазут. Унаслідок вибухів почалася пожежа. Джерело Фокусу зазначило, що вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які і були основною метою.

Загалом БПЛА СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Слов'янський НПЗ став черговим нафтовим заводом, який українські безпілотники атакували за тиждень. При цьому ситуацію на російському ринку енергоресурсів експерти назвали серйозною, про що свідчать торги на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі. Ціна бензину в РФ досягла свого максимуму за пів року, а її зростання за день становить майже 2%.

Фото: Google Maps

Важливо

У РФ поскаржилися на атаки БПЛА та обстріли з РСЗВ: Міноборони замовчує "прильоти" (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що протягом ночі 15 березня неспокійно було в чотирьох російських регіонах, проте профільне міністерство відзвітувало про "успішну" роботу ППО тільки в Бєлгородській і Калузькій областях.