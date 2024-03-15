У РФ поскаржилися на атаки БПЛА та обстріли з РСЗВ: Міноборони замовчує "прильоти" (відео)

Загалом протягом ночі неспокійно було в чотирьох російських регіонах, проте профільне міністерство відзвітувало про "успішну" роботу ППО тільки в Бєлгородській і Калузькій областях.

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У частині російських регіонів триває неспокійна обстановка і влада скаржиться на різні атаки БПЛА. Фокус зібрав усе, що відомо про останні події.

Уранці 15 березня в Telegram-каналі Міністерства оборони Росії повідомили про те, що їм нібито вдалося запобігти спробі атак по різних російських об'єктах, у чому традиційно звинуватили Україну.

Росіяни пишуть, що обстріли планували за допомогою БПЛА і реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено п'ять БПЛА і два реактивні снаряди над територіями Бєлгородської та Калузької областей", — ідеться в повідомленні.

Пізніше у ворожому оборонному відомстві додали, що приблизно о 08:15 за московським часом вдалося нібито припинити ще одну "терористичну атаку". Цього разу із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

"Черговими засобами ППО сім реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", — продовжили в Міноборони.

Влада Бєлгородської області дійсно оголошувала ракетну небезпеку в регіоні в цей момент.

Жодних доказів знищення об'єктів або причетності до цього Києва надано не було.

Вибухи в Росії 15 березня: зведення по областях

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі написав, що під обстріл потрапив населений пункт Грузьке Борисівського району і до цього нібито причетні ЗСУ.

Унаслідок цього постраждалих немає, за інформацією місцевої влади, проте зафіксовано різні пошкодження. Осколками від снарядів вибито вікна у двох квартирах.

"Також посічено паркан в одному приватному домоволодінні та пошкоджено 3 автомобілі. Оперативні служби працюють на місці", — писав В'ячеслав Гладков.

Пізніше він додав, що від атаки все ж постраждали 2 людини. В одного чоловіка зафіксовано забій грудної клітки та закритий перелом кількох ребер. Його доправили в одну з лікарень міста, де надають необхідну допомогу.

У другого постраждалого, про якого повідомила місцева влада, посічене обличчя осколками від скла.

"У місті Бєлгороді різні пошкодження наразі виявлено в 23 квартирах семи багатоквартирних будинків. Також зафіксовано приліт на територію шкільного стадіону, є пошкодження бігових доріжок, у будівлі самої школи незначно пошкоджено 2 вікна. Інформація про кількість пошкоджених машин уточнюється", — писав В'ячеслав Гладков.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram-каналі написав, що над Дзержинським районом сили ППО нібито перехопили 4 БПЛА. Постраждалих і руйнувань інфраструктури немає, проте на місці працює оперативна група.

Примітно, що у Воронезькій області також фіксувалися різні події, проте Міноборони і місцева влада мовчать про наслідки. Губернатор регіону Олександр Гусєв лише писав про ракетну небезпеку.

Місцеве медіа Astra повідомляло, що жителі Бутурлинівки Воронезької області скаржилися на нічні вибухи і стрілянину.

Неспокійно було і в Липецькій області, хоч в оборонному відомстві також мовчать із цього приводу. Губернатор регіону Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі повідомляв, що за ранок два БПЛА нібито вдалося придушити черговими засобами в Становлянському окрузі. Відбувалося це, як каже влада, "на безпечній відстані від житлових будинків".

"Жертв і руйнувань на землі немає. На місці працюють співробітники спецслужб. Нагадую, що при виявленні БПЛА, що впав, або його фрагментів не можна підходити до уламків, не можна їх чіпати", — пише Ігор Артамонов.

Нагадаємо, 14 березня російські ЗМІ ділилися інформацією, що уламки БПЛА виявили на території військової авіабази у Воронезькій області. За інформацією адміністраторів медіа, у Бутурлинівці дрон упав на дроти електромережі розподільчої підстанції. Без світла залишилося 15 багатоквартирних і 1250 приватних будинків.