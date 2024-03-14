Уламки БПЛА виявили на території військової авіабази у Воронезькій області, — росЗМІ (карта)

За інформацією адміністраторів каналу, у Бутурлинівці дрон впав на проводи електромережі розподільчої підстанції. Без світла залишилося 15 багатоквартирних та 1250 приватних будинків.

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У Воронезькій області Російської Федерації уламки безпілотного літального апарату виявили на території військового аеродрому. Про це повідомили джерела російського медіа Astra.

За інформацією адміністраторів каналу, у середу, 13 березня, Воронезька область зазнала атаки БПЛА. Як заявляють джерела медіа, уламки безпілотника знайшли на авіабазі ВПС Росії у Бутурлинівці.

Крім того, за інформацією у дописі, у тому ж місті дрон впав на проводи електромережі на території розподільчої підстанції. Внаслідок цього без світла залишилося 15 багатоквартирних та 1250 приватних будинків, а також 10 різних соцоб'єктів.

У Воронезькій області заявили про атаку понад 30 БПЛА: що відомо

Нагадаємо, 13 березня губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що Воронезька область Росії зазнала атаки понад 30-и безпілотників.

За його словами, в результаті атаки пошкоджено приватний будинок і трансформаторну підстанцію, а в Радянському районі Воронежа частково зруйновано покрівлю магазину. Постраждалих немає.

Тоді ж російське медіа Astra повідомило, що після атаки БПЛА всі школи та інші освітні заклади в Бутурлинівському районі тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в ніч на 13 березня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. Аналогічні повідомлення з'явилися від губернаторів Курської, Бєлгородської та Рязанської областей.