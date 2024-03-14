Обломки БПЛА обнаружили на территории военной авиабазы в Воронежской области, — росСМИ (карта)

По информации администраторов канала, в Бутурлиновке дрон упал на провода электросети распределительной подстанции. Без света осталось 15 многоквартирных и 1250 частных домов.

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В Воронежской области Российской Федерации обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили на территории военного аэродрома. Об этом сообщили источники российского медиа Astra.

По информации администраторов канала, в среду, 13 марта, Воронежская область подверглась атаке БПЛА. Как заявляют источники медиа, обломки беспилотника нашли на авиабазе ВВС России в Бутурлиновке.

Кроме того, по информации в заметке, в том же городе дрон упал на провода электросети на территории распределительной подстанции. В результате без света осталось 15 многоквартирных и 1250 частных домов, а также 10 различных соцобъектов.

В Воронежской области заявили об атаке более 30 БПЛА: что известно

Напомним, 13 марта губернатор региона Александр Гусев заявил, что Воронежская область России подверглась атаке более 30-и беспилотников.

По его словам, в результате атаки повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет.

Тогда же российское медиа Astra сообщило, что после атаки БПЛА все школы и другие образовательные учреждения в Бутурлиновском районе временно переведены на дистанционное обучение.

Напомним, в ночь на 13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА. Аналогичные сообщения появились от губернаторов Курской, Белгородской и Рязанской областей.