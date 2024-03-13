Взрывы, блэкаут и пострадавший: в трех областях России сообщили об атаке беспилотников

Взрывы в связи с активностью БПЛА слышали в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Также под обстрел якобы попал город Шебекино.

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В ночь на 13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА. Так, в регионе якобы был обнаружен и ликвидирован беспилотник. Об этом он написал у себя в Telegram.

"По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется", — написал он.

Позже он заявил, что на территории Воронежской области снова несколько раз работали средства ПВО РФ.

"По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки БПЛА сохраняется", — сообщил он.

Взрывы в Курской области: что известно

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силами ПВО РФ было сбито якобы 3 украинских беспилотника.

"Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА", — написал он.

Позже он заявил об еще одном сбитом дроне.

"В небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа", — написал он.

Взрывы в Белгородской области: что известно

Об активности якобы украинских дронов сообщил губернатор Белгородской области Александр Гладков. По его словам, в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа. В одном частном домовладении загорелся сарай.

Позже он написал, что Губкинский городской округ подвергся атаке тремя БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

"Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка — есть повреждение линии газоснабжения. Второй беспилотник упал вне населенного пункта также в районе села Богословка, оперативными службами ведутся поиски обломков. Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады", — написал он.

Затем Гладков сообщил, что в районе села Круглое Красненского района снова сработала система ПВО РФ. В результате якобы сбит БПЛА самолетного типа. Были повреждены линии электропередачи.

"Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий", — написал он.

Уже под утро губернатор заявил, что под обстрел попал населенный пункт Шебекино. Часть снарядов упала в промзоне. Один человек пострадал. речь идет о сотруднике промышленного предприятия.

"У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Также произошел якобы повторный обстрел. В результате него были выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, также было зафиксировано задымление в боксе на территории промышленного предприятия.

"Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань", — написал он.

Напомним, 12 марта российский НПЗ "Лукойла" остановил работу после атаки дронов. На технической установке приостановлена работа в связи с "инцидентом".

Также сообщалось, что авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин". Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.