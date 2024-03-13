В Воронежской области заявили об атаке более 30 БПЛА: после взрывов пропал свет (фото)

По данным российских журналистов, школы города Бутурлиновка перевели на дистанционное обучение. Рядом с городом расположен военный аэродром. В самом Воронеже БПЛА якобы упал на территории рынка.

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Воронежская область России подверглась атаке более 30-и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам российского чиновника, в Бутурлиновском районе есть "прилеты".

"Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет", — заявил Гусев.

Как сообщает российское медиа Astra, после атаки БПЛА все школы и другие образовательные учреждения в Бутурлиновском районе временно переведены на дистанционное обучение. В связи с этим в детских садах организованы дежурные группы, как сообщила районная администрация.

Журналисты отмечают, что город Бутурлиновка и его окрестности подверглись интенсивному обстрелу в ночь на 13 марта. Вблизи города находится военный аэродром "Бутурлиновка".

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах города после взрывов пропал свет.

Позже росСМИ сообщили, что один из БПЛА якобы упал на территории местного рынка в городе Воронеж.

Взрывы в России

Напомним, в ночь на 13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА. Аналогичные сообщения появились от губернаторов Курской, Белгородской и Рязанской областей.

Так, об атаке БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силами ПВО РФ было сбито якобы 3 украинских беспилотника. Об активности якобы украинских дронов сообщил губернатор Белгородской области Александр Гладков. По его словам, в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа. В одном частном домовладении загорелся сарай.

Кроме того, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке БПЛА на регион. Местные жители сообщали о "прилете" на территории НПЗ, где пожар охватил площадь в 100 квадратных метров.

Напомним, что после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу. По данным агентства Reuters, пострадал главный блок перегонки сырой нефти (AVT-6) на NORSI, поэтому как минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода остановилась. В "Лукойле" произошедшее не комментировали.