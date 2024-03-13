В российской Рязани мощные взрывы: местные сообщили об атаке БПЛА и пожаре на НПЗ (видео)

По данным российских журналистов, площадь возгорания на нефтезаводе в Рязани составила около 100 квадратных метров. Пожар охватил установку блока теплообменника

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Утром 13 марта в российском городе Рязань прогремели три взрыва, за которыми последовал пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Согласно информации российских журналистов, площадь возгорания на нефтезаводе в Рязани составила около 100 квадратных метров. Пожар охватил установку блока теплообменника. На место происшествия выехали пожарные.

На данный момент нет официальной информации от российских властей относительно причин и масштабов происшествия.

После сообщений о взрывах на НПЗ российское медиа Astra сообщило о повторном пролете беспилотников и новых взрывах.

Фото: Astra Фото: Astra

"Над Рязанью замечены еще беспилотники, также слышны взрывы, сообщают местные жители", — говорится в сообщении.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку БПЛА. По его словам, на заводе есть пострадавшие.

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", — написал российский чиновник.

Напомним, что после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу. По данным агентства Reuters, пострадал главный блок перегонки сырой нефти (AVT-6) на NORSI, поэтому как минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода остановилась. В "Лукойле" произошедшее не комментировали.

Российские Telegram-каналы 12 марта сообщили, что БПЛА атаковал нефтебазу в Нижегородской области. Дрон БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории начался пожар.