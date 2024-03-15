В РФ пожаловались на атаки БПЛА и обстрелы из РСЗО: Минобороны умалчивает "прилеты" (видео)
Всего в течение ночи неспокойно было в четырех российских регионах, однако профильное министерство отчиталось об "успешной" работе ПВО только в Белгородской и Калужской областях.
В части российских регионов продолжается неспокойная обстановка и власти жалуются на различные атаки БПЛА. Фокус собрал все, что известно о последних событиях.
Утром 15 марта в Telegram-канале Министерства обороны России сообщили о том, что им якобы удалось пресечь попытку атак по различным российским объектам, в чем традиционно обвинили Украину.
Россияне пишут, что обстрелы планировались при помощи БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей", — говорится в сообщении.
Позже во вражеском оборонном ведомстве добавили, что примерно в 08:15 по московскому времени удалось якобы пресечь еще одну "террористическую атаку". На этот раз с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
"Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — продолжили в Минобороны.
Власти Белгородской области действительно объявляли ракетную опасность в регионе в этот момент.
Никаких доказательств уничтожения объектов или причастности к этому Киева предоставлено не было.
Взрывы в России 15 марта: сводка по областям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что под обстрел попал населенный пункт Грузское Борисовского района и к этому якобы причастны ВСУ.
В результате пострадавших нет, по информации местных властей, однако зафиксированы различные повреждений. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах.
"Также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены 3 автомобиля. Оперативные службы работают на месте", — писал Вячеслав Гладков.
Позже он добавил, что от атаки все же пострадали 2 человека. У одного мужчины зафиксирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. Его добавили в одну из больниц города, где оказываются необходимую помощь.
У второго пострадавшего, о котором сообщили местные власти, посечено лицо осколками от стекла.
"В городе Белгороде различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна. Информация о количестве поврежденных машин уточняется", — писал Вячеслав Гладков.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале написал, что над Дзержинским районом силы ПВО якобы перехватили 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, однако на месте работает оперативная группа.
Примечательно, что в Воронежской области также фиксировались различные события, однако Минобороны и местные власти молчат о последствиях. Губернатор региона Александр Гусев лишь писал о ракетной опасности.
Местное медиа Astra сообщало, что жители Бутурлиновки Воронежской области жаловались на ночные взрывы и стрельбе.
Неспокойно было и в Липецкой области, хоть в оборонном ведомстве также молчат по этому поводу. Губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщал, что за утро два БПЛА якобы удалось подавить дежурными средствами в Становлянском округе. Происходило это, как говорят власти, "на безопасном расстоянии от жилых домов".
"Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб. Напоминаю, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать", — пишет Игорь Артамонов.
Напомним, 14 марта российские СМИ делились информацией, что обломки БПЛА обнаружили на территории военной авиабазы в Воронежской области. По информации администраторов медиа, в Бутурлиновке дрон упал на провода электросети распределительной подстанции. Без света осталось 15 многоквартирных и 1250 частных домов.