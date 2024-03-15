Рейды РДК и ЛСР: в Белгороде не прекращаются взрывы, а людям мешают эвакуироваться (видео)

Повстанцы призывали россиян начать эвакуацию из опасных пограничных регионов, однако местные власти мешают населению обезопасить себя. В Белгороде в течение дня продолжались сильные взрывы.

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В пограничных регионах России последние несколько дней особо неспокойно. Помимо сообщений о якобы обстрелах в областях проходит рейд нескольких формирований. Фокус собрал все, что об этом известно.

Начался четверг с того, что в Министерстве обороны России пожаловались на работу противовоздушной обороны из-за атаки дронов по Белгородской и Курской областях, в чем обвинили украинскую сторону.

В ведомстве добавляют, что силам ПВО удалось "перехватить и уничтожить" 25 БПЛА — 14 над Белгородской областью и еще 11 над Курской. О разрушениях в Министерстве обороны ничего не написали.

Уже утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что над городом снова работала ПВО и удалось якобы сбить 8 воздушных целей.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место. В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения", — написал Вячеслав Гладков.

Российское медиа Mash в этот момент начало утверждать, что в Белгородскую область пыталась проникнуть якобы украинская ДРГ и после села Сподарюшино шли бои. Никаких доказательств с их стороны предоставлено не было.

К слову, позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) поделились перехватом разговора, из которого удалось узнать, что в Белгородской области из-за "прилета" могла загореться районная администрация. Произойти это могло на Грайворонском направлении, как добавили в разведке. Один из собеседников заявил, что влетело почти прямо в кабинет.

Рейды в России: сводка за 14 марта

12 марта представители Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) перешли границу с Россией и устроили в нескольких регионах рейды. За два дня произошло немало захватывающих событий.

Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" порекомендовал жителям Белгородской и Курской областей начать эвакуацию. Связано это с тем, что есть угроза для военных объектов на территории двух регионов, поэтому местному населению лучше себя обезопасить.

Позже к россиянам обратился и "Русский добровольческий корпус". Командир Денис Рекс напомнил, что добровольцы давно предупреждали местные власти о том, что из-за террора в Украине возможны ответные удары, однако они были проигнорированы.

В связи с этим мирное население Белгородской и Курской области должны не ждать, что все закончиться, а пытаться спастись самостоятельно.

"Немедленно покиньте Курскую и Белгородскую области, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным объектам на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения", — заявил командир РДК.

Когда дедлайн закончился, в Белгороде действительно снова прогремели взрывы и произошло это в центральной части города.

Оказалось, что покинуть регион не так просто, ведь местные власти начали блокировать эвакуацию. В результате паника среди россиян лишь увеличилась. Местная жительница рассказала, что силовые структуры усилили охрану железнодорожного вокзала.

"Корочанский (район, — ред.) обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, ж/д уже оцепили, все, никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, пи***ц какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят", — говорится в сообщении.

Бойцы РДК в своем Telegram-канале призвали местные власти не делать глупостей и немедленно объявить эвакуацию со всей территории тех населенных пунктов, где и проходят рейды.

"Мы требуем от губернаторов прекратить исполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей. Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей", — говорится в сообщении.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона также подтвердил факт того, что российские власти начали блокировать эвакуацию. Соответственно, противник хочет использовать своих же людей в качестве "живого щита", чтобы защитить режим. При этом в некоторых населенных пунктах на границе с Украиной людям все же дают уехать.

Легион "Свобода России" вечером 14 марта дополнительно напомнил россиянам о необходимости начать эвакуацию из Курской и Белгородской областей. Для этого бойцы дали гуманитарный коридор, который продлится с 21:00 четверга, по 07:00 пятницы.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте населенных пунктах", — говорится в сообщении.

В РДК призвали россиян эвакуироваться из опасных регионов до утра Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Отдельно в ЛСР обратились к бойцам ВС РФ с предложением, которое может спасти их жизни. По словам заместителя командира "Цезаря", российские военные могут выйти к добровольцам без оружия с поднятыми руками и сдаться в плен. Более того, можно даже перейти на сторону ЛСР и бороться с режимом Кремля вместе.

Такие случаи действительно уже были зафиксированы. В Белгородской области бойцы ВС РФ вывесили белый флаг сдались РДК.

Рейды в России: как реагируют в Украине

К примеру, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, как события в пограничных областях России могут сказаться на выборах президента. По его словам, такие бои способны спровоцировать изменения в элитах. Для тех, кто удерживает власть, арестовать и отправить Владимира Путина в Гаагу будет гарантией выживания.

"Это будет до момента, пока в России не начнется масштабная трансформация кровавого типа — революция", — рассказывал Михаил Подоляк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что повстанцы имеют полное право находиться на своей территории и защищать свободу. В ближайшее время таких инцидентов будет становиться только больше и Владимир Путин вместе со своим режимом должен быть к этому готов.

"Я более чем уверен, что те россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу", — говорил Алексей Данилов.

Не обошел тему рейдов в России и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает "Объектив". По его словам, происходящее в Белгородской области совершенно не сказалось на штурмовых действиях оккупантов на Купянско-Лиманском направлении. После фактического затишья бои возобновились.

При этом стягивания дополнительных резервов из-за рейдов на границе не фиксируется.

"Относительно возможной концентрации войск на севере нашей территории на Белгородском направлении, то мы такую концентрацию пока не наблюдаем, даже в связи с активностью их внутренних определенных историй", — заявил Олег Синегубов.

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

13 марта Алексей Барановский говорил о том, что ЛСР собирается пойти маршем на Москву. Он отметил, что наступление на столицу РФ – стратегическая задача российских добровольцев, к которой они еще не готовы.