"Атака по путинским военным": жителей двух регионов РФ призвали к срочной эвакуации (карта)

По словам бойцов ЛСР, российские войска в Курской и Белгородской областях смешиваются с гражданскими жителями, поэтому нужен гуманитарный коридор. Места дислокации ВС РФ, которые будут атакованы, отмечены на карте.

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Представители Легиона "Свобода России" призвали гражданских жителей Курской и Белгородской областей с 21:00 14 марта до 07:00 следующего дня выехать за пределы регионов постоянного проживания, чтобы не пострадать во время массированной атаки по российским войскам. Об этом ЛСР сообщат в Telegram-канале.

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы призываем к срочной эвакуации жителей следующих населенных пунктов в приграничных районах, — говорится в публикации. — Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!".

По словам добровольцев, российские войска смешиваются с гражданскими жителями, поэтому и открывается гуманитарный коридор. Сообщается также, что после этого начнется массированная атака по войскам РФ в отмеченных на карте населенных пунктах.

Вылазка РДК и Легиона "Свобода России" на территорию РФ

В Курской и Белгородской областях было неспокойно с 12 марта. Добровольцы подразделения "Свобода России", РДК, а также "Сибирского батальона" оказались на территории РФ и заявили, что стремятся освободить страну от диктатуры.

В интернете появились фото и видео уничтоженной техники, есть данные и о боях с военными РФ. Руководство Белгородской области утверждает, что чужих войск в регионе нет, но в ЛСР это опровергли.

Утром 14 марта появилось новое обращение, в котором гражданское население двух областей призвали немедленно выехать.

Напомним, что в РДК рассказали подробности нового рейда: взяли пленных и передали Украине.

Также сообщалось, что 14 марта в Белгороде прогремели взрывы после предупреждений РДК.