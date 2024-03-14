"Атака по путінських військових": жителів двох регіонів РФ закликали до термінової евакуації (карта)

За словами бійців ЛСР, російські війська в Курській і Бєлгородській областях змішуються з цивільними жителями, тому потрібен гуманітарний коридор. Місця дислокації ЗС РФ, які будуть атаковані, позначені на карті.

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Представники Легіону "Свобода Росії" закликали цивільних мешканців Курської та Бєлгородської областей з 21:00 14 березня до 07:00 наступного дня виїхати за межі регіонів постійного проживання, щоб не постраждати під час масованої атаки по російських військах. Про це ЛСР повідомлять в Telegram-каналі.

"У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми закликаємо до термінової евакуації мешканців наступних населених пунктів у прикордонних районах, — йдеться в публікації. — Збережіть свої життя і життя ваших дітей!".

За словами добровольців, російські війська змішуються з цивільними жителями, тому й відкривається гуманітарний коридор. Повідомляється також, що після цього почнеться масована атака по військах РФ у зазначених на карті населених пунктах.

Вилазка РДК і Легіону "Свобода Росії" на територію РФ

У Курській і Бєлгородській областях було неспокійно з 12 березня. Добровольці підрозділу "Свобода Росії", РДК, а також "Сибірського батальйону" опинилися на території РФ і заявили, що прагнуть звільнити країну від диктатури.

В інтернеті з'явилися фото і відео знищеної техніки, є дані й про бої з військовими РФ. Керівництво Бєлгородської області стверджує, що чужих військ у регіоні немає, але в ЛСР це спростували.

Вранці 14 березня з'явилося нове звернення, в якому цивільне населення двох областей закликали негайно виїхати.

Нагадаємо, що в РДК розповіли подробиці нового рейду: взяли полонених і передали Україні.

Також повідомлялося, що 14 березня в Бєлгороді прогриміли вибухи після попереджень РБК.