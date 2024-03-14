Дедлайн закінчився: у Бєлгороді прогриміли вибухи після попереджень РДК (фото, відео)
За даними журналістів, під обстрілом опинилася центральна частина міста. Раніше командир РДК закликав жителів Курської та Бєлгородської області евакуюватися, оскільки будуть завдаватися удари по військових об'єктах у регіонах.
У четвер, 14 березня, у російському Бєлгороді прогримів вибух у центральній частині міста. Про це повідомляє російське інтернет-видання Baza, посилаючись на місцевих жителів.
За інформацією журналістів, гучний вибух було чути в районі вокзалу. Видно стовп диму.
Видання також повідомляє з посиланням на очевидців про вибух снаряда поруч з автомобілем на Донецькій вулиці в Бєлгороді.
"За попередніми даними, після вибуху машина полетіла в яр. На місце виїхали оперативні служби", — йдеться в повідомленні.
За інформацією журналістів, двоє людей загинули.
"Осторожно новости" пише, що внаслідок "прильотів" по центру Бєлгорода пошкоджено фасад магазину "Дверная империя" і кілька автомобілів. Місце події оточено співробітниками спецслужб.
За даними кореспондента видання, є троє постраждалих. Також повідомляється, що машини швидкої допомоги прямують і в інші частини міста.
Обстріл Бєлгорода 14 березня: що відомо
Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 березня, в Бєлгородській і Курській областях РФ пролунали вибухи. У Міноборони Росії повідомили про нібито знищення 14 безпілотників над регіонами.
РосЗМІ опублікували відео з палаючим авто в Бєлгороді і заявили, що в нього нібито влучив снаряд під час обстрілу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у місті також є руйнування інфраструктури.
У "Російському добровольчому корпусі" заявили, що в обстріляній машині в Бєлгороді загинув військовий Голишкін Дмитро Олексійович, який служив у військовій частині 31135.
Цього ж дня, о 9:14 ранку, командир РДК закликав жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватися. Він попередив, що протягом півтори години буде відкрито вогонь по військових об'єктах на цій території.