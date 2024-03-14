Міноборони РФ повідомило про масовану атаку БПЛА: виникла пожежа і є руйнування (фото)

Відомство стверджує, що сили ППО нібито знищили 14 українських безпілотників у небі над Бєлгородською та Курською областями. Місцева влада, своєю чергою, інформує про наслідки масованої атаки БПЛА.

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У ніч на четвер, 14 березня, у Бєлгородській і Курській областях РФ пролунали вибухи. Росіяни заявляють нібито про знищення 14 безпілотників над регіонами. Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО 14 БПЛА перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської області (11 БПЛА) і Курської області (3 БПЛА)", — пишуть у відомстві.

Пост Міноборони РФ

Атака на Бєлгородську область

За даними губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, Бєлгородській області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка. Місцева влада заявила про пожежу.

Як зазначив чиновник, унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже в будинку ніхто не жив.

Другий безпілотник здетонував поруч із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок — посічено фасад і паркан. Ніхто не постраждав. Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби.

Пост Гладкова

У місцевому каналі "Белгородский осведомитель" опублікували фото роботи ППО в результати атаки.

Фото роботи ППО

Атака на Курську область

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в регіоні є загроза ударів безпілотниками.

За його словами, "сили і засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки.

Пост Старовойта

Нагадаємо, 12 березня російський НПЗ "Лукойлу" зупинив роботу після атаки дронів. На технічній установці припинено роботу у зв'язку з "інцидентом".

Також повідомлялося, що авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин". Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів і атак FPV-дронами по території Херсонської області.