Минобороны РФ сообщило о массированной атаке БПЛА: возник пожар и есть разрушения (фото)

Ведомство утверждает, что силы ПВО якобы уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями. Местные власти, в свою очередь, информируют о последствиях массированной атаки БПЛА.

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В ночь на четверг, 14 марта, в Белгородской и Курской областях РФ прозвучали взрывы. Россияне заявляют якобы об уничтожении 14 беспилотников над регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", — пишут в ведомстве.

Пост Минобороны РФ

Атака на Белгородскую область

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Белгородской области сообщили о детонировании двух беспилотников в поселке Прохоровка. Местные власти заявили о пожаре.

Как отметил чиновник, в результате первого взрыва в поселке вспыхнула кровля частного дома, также выбиты окна и иссечен фасад. По словам губернатора области, пострадавших нет, ведь в доме никто не жил.

Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом — иссечены фасад и забор. Никто не пострадал. Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы.

Пост Гладкова

В местном канале "Белгородский осведомитель" опубликовали фото работы ПВО в результати атаки.

Фото работы ПВО

Атака на Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе есть угроза ударов беспилотниками.

По его словам, "силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Пост Старовойта

Напомним, 12 марта российский НПЗ "Лукойла" остановил работу после атаки дронов. На технической установке приостановлена работа в связи с "инцидентом".

Также сообщалось, что авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин". Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.