Російський НПЗ "Лукойла" зупинив роботу після атаки дронів (фото)

На технічній установці припинена робота у зв’язку з "інцидентом", який відбувся 12 березня.

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На нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижегородскій області зупинили роботу. У пресслужбі компанії повідомили подробиці.

Працівники докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення нормального виробничого режиму ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". На технічній установці припинена робота у зв’язку з "інцидентом".

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Російські чиновники повідомили про атаки на низку енергетичних об’єктів, у тому числі пожежу на "Лукойлі". Джерела в галузі на умовах анонімності повідомили агентству Reuters, що головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на NORSI був пошкоджений під час нападу, що означає, що принаймні половина виробництва нафтопереробного заводу зупинена. У "Лукойлі" від коментарів відмовилися.

Як інформує агенція з посиланням на джерела в галузі, NORSI переробляє близько 15,8 мільйонів тонн російської сирої нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Вибухи в областях РФ та НПЗ 12 березня

Російські Telegram-канали 12 березня повідомили, що БПЛА атакував нафтобазу у Нижньогородській області. Дрон БПЛА влучив прямо в установку перегонки нафти. На території розпочалася пожежа.

Також стосовно атаки БПЛА повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. Він повідомляв, що нібито український дрон скинув в області чотири бомби. Унаслідок атаки без світла залишилися кілька населених пунктів.

Крім того, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Він розповів, що атаці зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Це могла бути нафтобаза. Внаслідок удару постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 березня росЗМІ повідомили подробиці бою з ДРГ на кордоні. В РФ заявили, що системи ППО нібито перехопили 7 дронів, 8 реактивних снарядів РСЗВ Vampire та одну ракету "Точка-У".