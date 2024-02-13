У Москві очевидці помітили яскравий спалах: поруч розташований великий НПЗ (відео)

За словами очевидців, до нафтопереробного заводу в російській столиці скерували швидку і пожежні машини. При цьому в екстрених службах усе заперечують.

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У районі Московського НПЗ у Капотні (район столиці РФ) було зафіксовано яскраве вогняне світіння. Про це повідомляє російське видання Moscow Times із посиланням на медіа Shot, яке, очевидно, видалило публікацію.

Так, жителі районів Капотня, Мар'їно і Братеєво повідомили, що близько 02:30 ночі бачили вогняну заграву на небі.

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OSINT-дослідники встановили точне місце удару безпілотника на Ільському НПЗ (карти)

Деякі свідки стверджують, що на місце події прибули швидка допомога і дві пожежні машини, проте в московському управлінні МНС підкреслили, що на території Москви нібито немає активних пожеж.

Журналісти зазначають, що з початку минулого року безпілотні апарати з камерами здійснювали спостереження за територією навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу. Востаннє дрон помітили біля НПЗ "Газпромнефти" в Капотні в серпні 2023 року, коли поліцейські виявили на ньому відеокамеру.

Також на початку березня минулого року правоохоронні органи затримали 37-річного чоловіка, який займався фотографуванням в районі НПЗ на вулиці Капотня. Під час розслідування стало відомо, що він приїхав до Росії з України незадовго до початку військових дій.

Що відомо про Московський НПЗ

НПЗ "Газпромнефти" в Капотні забезпечує 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизельному пальному, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів. Практично кожен третій автомобіль у Москві заправляється паливом цього НПЗ.

ПАТ "Газпром нефть" є основним акціонером Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Кількість працівників заводу перевищує 2 тисячі осіб.

Московський нафтопереробний завод

Поточна виробнича потужність Московського НПЗ становить 11 мільйонів тонн нафти на рік.

Виробничий комплекс заводу охоплює понад 30 різних установок, включно з каталітичним крекінгом, термокрекінгом і реформінгом. Тут виробляють бензини марок АІ-80ЕК, АІ-92ЕК, АІ-95ЕК, дизельне пальне, паливо для реактивних двигунів, бітуми, сірку, різні полімери та інші продукти. Завод під'єднано до магістральних нафтопроводів із Західного Сибіру і Татарстану, а також до продуктопроводів (бензин, авіагас, дизельне пальне). На території заводу також є чотири резервуари об'ємом по 50 тисяч тонн нафти кожен.

Нагадаємо, вночі 9 лютого російські об'єкти атакували 19 дронів: у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі. У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ у Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Сталися вибух і загоряння.

Джерела в СБУ підтвердили "Українській правді", що вночі 9 лютого по Ільському та Афіпському нафтопереробним заводам у Краснодарському краї вдарили безпілотники Служби безпеки України.