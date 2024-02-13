В Москве очевидцы заметили яркую вспышку: рядом находится крупный НПЗ (видео)

По словам очевидцев, к нефтеперерабытвающему заводу в российской столице направили скорую и пожарные машины. При этом в экстренных службах все отрицают.

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В районе Московского НПЗ в Капотне (район столицы РФ) было зафиксировано яркое огненное свечение. Об этом сообщает российское издание Moscow Times со ссылкой на медиа Shot, которое, по всей видимости, удалило публикацию.

Так, жители районов Капотня, Марьино и Братеево сообщили, что около 02:30 ночи видели огненное зарево на небе.

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Некоторые свидетели утверждают, что на место происшествия прибыли скорая помощь и две пожарные машины, однако в московском управлении МЧС подчеркнули, что на территории Москвы якобы нет активных пожаров.

Журналисты отмечают, что с начала прошлого года беспилотные аппараты с камерами осуществляли наблюдение за территорией вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода. Последний раз дрон заметили около НПЗ "Газпромнефти" в Капотне в августе 2023 года, когда полицейские обнаружили на нем видеокамеру.

Также в начале марта прошлого года правоохранительные органы задержали 37-летнего мужчину, который занимался фотосъемкой в районе НПЗ на улице Капотня. При расследовании стало известно, что он приехал в Россию из Украины незадолго до начала военных действий.

Что известно о Московском НПЗ

НПЗ "Газпромнефти" в Капотне обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов. Практически каждый третий автомобиль в Москве заправляется топливом этого НПЗ.

ПАО "Газпром нефть" является основным акционером Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Количество работников завода превышает 2 тысячи человек.

Московский нефтеперерабатывающий завод

Текущая производственная мощность Московского НПЗ составляет 11 миллионов тонн нефти в год.

Производственный комплекс завода включает более 30 различных установок, включая каталитический крекинг, термокрекинг и реформинг. Здесь производятся бензины марок АИ-80ЭК, АИ-92ЭК, АИ-95ЭК, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, битумы, сера, различные полимеры и прочие продукты. Завод подключен к магистральным нефтепроводам из Западной Сибири и Татарстана, а также к продуктопроводам (бензин, авиакеросин, дизельное топливо). На территории завода также имеются четыре резервуара объемом по 50 тысяч тонн нефти каждый.

Напомним, ночью 9 февраля российские объекты атаковали 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море. В Telegram SHOT сообщили, что после атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар. По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошли взрыв и возгорание.

Источники в СБУ подтвердили "Украинской правде", что ночью 9 февраля по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае ударили беспилотники Службы безопасности Украины.