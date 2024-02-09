OSINT-исследователи установили точное место удара беспилотника на Ильском НПЗ (карты)

Аналитики поделились координатами места поражения нефтеперерабатывающего предприятия, входящего в число ведущих компаний Южного Федерального округа России. Установку, которая попала под удар, запустили лишь в 2021 году.

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Специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) смогли установить точное место попадания беспилотника на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации. Об этом сообщил OSINT-исследователь Special Kherson Cat в X (бывший Twitter).

"Я предполагаю, что это горит Ильский НПЗ, который мы видим на видео", — говорится в сообщении.

OSINT-исследователи установили точное место попадания БПЛА на Ильском НПЗ

На опубликованной фотографии эксперт выделил установку первичной переработки нефти АТ-6 с мощностью 3600 тыс. тонн в год. Ее запустили в 2021 году.

Кроме того, в заметке сообщили и точные координаты попадания — 44.8603102, 38.6150433.

OSINT-исследователи установили точное место попадания БПЛА на Ильском НПЗ OSINT-исследователи установили точное место попадания БПЛА на Ильском НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод: что известно

Ильский НПЗ — это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа России.

КНГК-ИНПЗ занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Площадь производственного участка завода составляет 72 гектара.

Ответственность за атаку БПЛА взяла СБУ

Напомним, источники в СБУ подтвердили "Украинской правде", что ночью 9 февраля по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае ударили беспилотники Службы безопасности Украины.

По информации собеседника издания, в результате атаки по Ильскому НПЗ произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. Стоимость такой установки составляет 50 млн долларов США.

Атака на НПЗ в России

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ночью 9 февраля российские объекты атаковали всего 19 дронов: в Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Черном море.

В Telegram SHOT сообщили, что после атаки беспилотника на Ильском НПЗ в Краснодарском крае возник сильный пожар. По информации журналистов, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода примерно в 2 часа ночи. Произошел взрыв и возгорание.

Также очевидцы рассказали, что слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ. По предварительным данным медиа, пострадавших нет, к 3 часам ночи открытое горение ликвидировали службы завода.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что еженедельный объем переработки нефти в России снизился до минимума, достигнув почти двухмесячного антирекорда. Такое падение объясняется приостановкой работы двух крупных нефтеперерабатывающих заводов вследствие атак украинских беспилотников.