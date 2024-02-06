Украинские беспилотники остановили работу двух нефтеперерабатывающих заводов РФ, — Bloomberg

По словам журналистов, два крупных нефтеперерабатывающих завода ПАО "Новатек" на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО "Роснефть" полностью остановили первичную переработку нефти в последнюю неделю января после атак украинских дронов.

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Еженедельный объем переработки нефти в России снизился до минимума, достигнув почти двухмесячного антирекорда. Такое падение объясняется прекращением работы двух крупных нефтеперерабатывающих заводов в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщает издание Bloomberg.

За неделю, заканчивающуюся 31 января, Россия переработала 5,41 миллиона баррелей нефти в день, что на 135 000 баррелей в день ниже среднего показателя, зафиксированного в основном в декабре.

В последние недели атаки на объекты нефтепереработки и экспорта становятся все более разрушительными, что создает серьезные угрозы для способности России поставлять топливо на внешний и внутренний рынки.

Два крупных нефтеперерабатывающих завода, ориентированных на экспорт, а именно завод по переработке конденсата ПАО "Новатек" на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО "Роснефть", полностью прекратили первичную переработку нефти в последнюю неделю января после атак украинских дронов 21 и 25 января соответственно. Эти сведения поступают из различных источников. Вместе эти два предприятия обеспечивали около 5% среднесуточной переработки нефти в стране в декабре.

Кроме того, значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей на заводе в Волгограде, вероятно, будет отключена после пожара, вызванного атакой беспилотника 3 февраля. Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, поставляющим топливо как на внутренний, так и внешний рынки. Атака была направлена на сокращение производственных мощностей.

Напомним, что 4 февраля дроны атаковали населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области РФ. По утверждениям белгородского губернатора, это якобы были беспилотники Сил обороны Украины.

3 февраля в Волгограде из-за сбитого БпЛА вспыхнул один из крупнейших НПЗ в РФ. Как сообщали в местном Министерстве чрезвычайных ситуаций, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров.