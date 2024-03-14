У Бєлгороді пролунали вибухи: є "прильоти", влада заявила про жертви (відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, один зі снарядів нібито влучив в автомобіль, водій загинув на місці. Також у місті, як він стверджує, є руйнування інфраструктури. При цьому під обстрілом також місто Грайворон.

Related video

Російське місто Бєлгород потрапило під обстріл — у місті вибухи, звучить сирена. Про це 14 березня повідомляє російське медіа Baza.

Так, журналісти опублікували відео з палаючим авто і заявили, що в нього нібито влучив снаряд під час обстрілу. Крім того, за їхніми даними, двоє людей постраждали.

"Шишкіна в Бєлгороді. За попередніми даними вони дістали важкі поранення. Попередньо, вибух стався поруч із приватним будинком. Наразі постраждалих госпіталізують. На місці працюють оперативні служби", — ідеться в повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладов повідомив, що внаслідок "прильоту" в легкове авто загинув водій. Також він підтвердив інформацію про двох постраждалих. Крім того, за його словами, є пошкодження інфраструктури.

"У місті Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях і на території одного із закладів охорони здоров'я — пробито покрівлю і пошкоджено 5 і 6 поверх будівлі. Також пошкоджено один легковий автомобіль", — заявив російський чиновник.

При цьому він стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито знищила вісім цілей, однак він не уточнює, чим конкретно було нібито атаковано місто. Пізніше Гладков повідомив, що під обстріл потрапило місто Грайворон Бєлгородської області.

"За попередніми даними, є один постраждалий. У момент прильоту снаряда поруч із продуктовим магазином перебував чоловік — у нього легке поранення руки, медичну допомогу було надано на місці, від госпіталізації він відмовився", — заявив глава регіону.

У мережі опублікували наслідки ймовірного удару по місту.

Рейд РДК та ЛСР в Росії

Нагадаємо, що в Бєлгородській області триває рейд російських добровольців. Бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей (Російська Федерація) евакуюватися.

2 березня стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися через державний кордон на територію Росії. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, заявив, що це "тільки початок" і "такого буде дуже і дуже багато".

13 березня представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що росіяни активно допомагають українським спецслужбам здійснювати різні диверсії та розвіддіяльність. Він зазначив, що внутрішній опір серед громадян РФ є.