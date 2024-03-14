В Белгороде прозвучали взрывы: есть "прилеты", власти заявили о жертвах (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из снарядов якобы попал в автомобиль, водитель погиб на месте. Также в городе, как он утверждает, есть разрушения инфраструктуры. При этом под обстрелом также город Грайворон.

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Российский город Белгород попал под обстрел — в городе взрывы, звучит сирена. Об этом 14 марта сообщает российское медиа Baza.

Так, журналисты опубликовали видео с горящим авто и заявили, что в него якобы попал снаряд во время обстрела. Кроме того, по их данным, два человека пострадали.

"Шишкина в Белгороде. По предварительным данным они получили тяжелые ранения. Предварительно, взрыв произошел рядом с частным домом. Сейчас пострадавших госпитализируют. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладов сообщил, что в результате "прилета" в легковое авто погиб водитель. Также он подтвердил информацию о двух пострадавших. Кроме того, по его словам, есть повреждения инфраструктуры.

"В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль" — заявил российский чиновник.

При этом он утверждает, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила восемь целей, однако он не уточняет, чем конкретно был якобы атакован город. Позже Гладков сообщил, что под обстрел попал город Грайворон Белгородской области.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", — заявил глава региона.

В сети опубликовали последствия предполагаемого удара по городу.

Рейд РДК и ЛСР в России

Напомним, что в Белгородской области продолжается рейд российских добровольцев. Бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона призвали жителей Белгородской и Курской областей (Российская Федерация) эвакуироваться.

2 марта стало известно, что Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались через государственную границу на территорию России. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, заявил, что это "только начало" и "такого будет очень и очень много".

13 марта представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что россияне активно помогают украинским спецслужбам осуществлять различные диверсии и разведдеятельность. Он отметил, что внутреннее сопротивление среди граждан РФ есть.