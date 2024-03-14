Вибухи в Бєлгороді: російська влада заявила про знищення 10 цілей (фото)

Як зазначає командир РДК, добровольці попереджали керівництво Курської та Бєлгородської областей про удари у відповідь на атаки по Україні, проте чиновники проігнорували їхні слова.

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У четвер, 14 березня, у Бєлгороді та Бєлгородському районі Російської Федерації прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що протиповітряна оборона знищила десять повітряних цілей. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Згідно із заявою Гладкова, у Бєлгороді пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, три приватні домоволодіння і три суб'єкти господарювання. За попередніми даними, збитків завдано 13 автомобілям.

Наслідки обстрілу Бєлгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Чиновник стверджує, що внаслідок одного з вибухів одна машина перекинулася в кювет. За його словами, жінка, яка перебувала за кермом, загинула.

Наслідки обстрілу Бєлгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Крім того, глава регіону заявив про трьох постраждалих.

Наслідки обстрілу Бєлгорода Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Обстріл Бєлгорода 14 березня: що відомо

Нагадаємо, вранці 14 березня командир РДК Денис Рекс опублікував відеозвернення до жителів Курської та Бєлгородської областей, у якому закликав людей евакуюватися, оскільки протягом півтори години будуть завдаватися удари по військових об'єктах у регіонах.

Він також зазначив, що добровольці попереджали російських чиновників про удари у відповідь на атаки в Україні, однак ті проігнорували їхні слова і не вжили жодних заходів щодо евакуації мирних жителів.

Звернення командира РДК

Пізніше росЗМІ повідомили, що в Бєлгороді чути вибухи. За даними журналістів, під обстрілом опинилася центральна частина міста. У мережі з'явилися фото, на яких над Бєлгородом піднімається стовп диму.

Вибухи в Бєлгороді

Крім того, російські медіа 14 березня заявили, що на територію Бєлгородської області нібито намагається зайти українська диверсійно-розвідувальна група.