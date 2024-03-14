Взяли полонених та віддали Україні: в РДК розповіли деталі нового рейду (відео)

Начальник штабу корпусу з позивним "Фортуна" зазначив, що добровольці просунулися вглиб російської території і мають кілька сценаріїв для ведення бойових дій.

Related video

Під час рейду в Бєлгородську область бійці "Російського добровольчого корпусу" захопили кількох полонених. Їх передали українській стороні. Про це повідомив російському телеграм-каналу "Можем объяснить" начальник штабу РДК Олександр "Фортуна".

За його словами, підрозділ просунувся на кілька десятків кілометрів углиб російської території та взяв полонених.

"Полонені є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні", — сказав він.

Боєць відмовився назвати кількість полонених.

Важливо

Дедлайн закінчився: у Бєлгороді прогриміли вибухи після попереджень РДК (фото, відео)

Як повідомляють російські військкори, у четвер, 14 березня, відновилися бої партизанів з російськими військами. В районі населених пунктів Сподарюшине та Козинки триває бій, застосовується бронетехніка та РСЗВ. Повідомляється про одного загиблого цивільного та 6 поранених.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" говорить, що операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з Авдіївського фронту.

"У нас є велика кількість різних сценаріїв різною мірою готовності", — сказав Фортуна.

За його словами, у РДК немає втрат у Бєлгородській області.

"З боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри говоритимемо пізніше", — сказав він.

Між тим російська сторона заявляла, що втрати противника становили до 250 осіб, 16 одиниць бронетехніки — але показаний лише один танк, кинутий екіпажем та дві одиниці техніки.

Рейд РДК, ЛСР і Сибірського батальйону в РФ

12 березня з'явилися повідомлення про появу танків у прикордонних селах у Бєлгородській і Курській областях РФ. Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону заявили, що почали новий рейд на територію РФ.

У ГУР Міноборони повідомили, що операцію ведуть добровольчі батальйони з громадян Росії, які перебувають у себе вдома.

Легіон "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіно в РФ. Росіяни втікали по полях із позицій у невідомому напрямку від російських добровольців і кидали техніку.

14 березня у мережі оприлюднили відео обстрілів Бєлгорода — охоплений вогнем автомобіль та колону цивільних машин, які виїздять з міста. Російські добровольці анонсували продовження операції. Напередодні вони попередили місцеве населення, що їм краще евакуюватись, бо їх очікують бойові дії, як в Україні.