"Мы предупреждаем": в ЛСР призвали жителей Белгородской и Курской областей РФ уехать (видео)

Доброволец Алексей Барановский заявил, что под ударом могут оказаться воинские части и другие военные объекты этих двух регионов. Для атаки на них чаще всего используются дроны.

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Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" призвал жителей Белгородской и Курской областей РФ эвакуироваться. Об опасности для россиян он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По словам Барановского, есть угроза для военных объектов в этих двух областях.

"Мы предупреждаем жителей этих территорий, особенно из жилых домов, расположенных возле воинских частей, военных объектов, чтобы они выезжали", — сказал он.

Барановский также заявил, что бойцы ЛСР используют для атак на военные объекты РФ ударные беспилотники.

Кроме того, доброволец рассказал, что он означает цель Легиона "Свобода России" пойти на Москву. По его словам, этого не произойдет в ближайшее время.

"Это большая стратегическая задача, которая рано или поздно будет реализована. Сейчас время еще не пришло, ситуация еще не сложилась", – сказал он.

Алексей Барановский об эвакуации из Белгородской и Курской областей (смотреть с 15 минуты)ь с

Напомним, ранее РДК и ЛСР уже призывали эвакуироваться жителей Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что мирные города Украины должны прекратить обстреливать с территории РФ. Чтобы остановить вражескую атаку, бойцы нанесут огневое поражение по военным позициям Белгорода и Курска.

Также отметим, что Барановский говорил о том, что ЛСР собирается пойти маршем на Москву. Он отметил, что наступление на столицу РФ – стратегическая задача российских добровольцев, к которой они еще не готовы.