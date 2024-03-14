"Мы откроем огонь": в РДК записали жесткое предупреждение для жителей двух областей РФ

Командир добровольцев Денис Рекс подчеркнул, что руководство Белгородской и Курской областей их проигнорировало. Он дал мирному населению на спасение полтора часа.

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На территории РФ продолжается военная операция, начатая российскими добровольцами. 14 марта "Русский добровольческий корпус" опубликовал новое видеообращение к жителям Курской и Белгородской области.

Командир РДК Денис Рекс напомнил, что добровольцы предупреждали российских чиновников об ответных ударах на атаки по Украине.

"Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины принято не было", — подчеркнул он.

Рекс обратился к жителям российских регионов напрямую. Он призвал не ждать эвакуации и спасаться самостоятельно.

"Немедленно покиньте Курскую и Белгородскую области, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным объектам на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения", — заявил командир РДК.

Видео было опубликовано в 9:14, соответственно удары начнут наносить после 10:44.

Напомним, советник председателя ОП Михаил Подоляк спрогнозировал последствия совместного рейда легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и батальона "Сибирь". По его словам, события в Белгородской и Курской областях могут повлиять на президентские выборы в РФ.

Утро 14 марта началось в Белгородской области с обстрела, в котором обвиняют ВСУ. Под ударом оказались несколько населенных пунктов, местные власти проинформировали об одном погибшем и нескольких пострадавших. Кроме того, в росСМИ сообщают о боях с якобы украинской ДРГ.