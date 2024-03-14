Вывесили белый флаг: на Белгородщине российские военные сдались бойцам РДК и ЛСР (видео)

Российские добровольцы сняли, как выглядит село в Белгородской области после боев и обстрелов. В населенном пункте изуродовано каждое здание.

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В селе Сподарюшино Белгородской области (Российская Федерация) военные ВС РФ вывесили белый флаг и сдались в плен бойцам Легиона "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу. Об этом сообщили OSINT-аналитики CyberBoroshno в Telegram-канале.

"Заявлено, как вывешивание белого флага армией РФ для сдачи в плен подразделениям РДК/ЛСР", — говорится в сообщении.

Кроме этого, аналитики опубликовали видео с беспилотного летательного аппарата, в котором показано, как выглядит российское село. В частности, оно изуродовано обстрелами. Кроме этого, операторы БПЛА зафиксировали, как один из россиян поднял в гору белую ткань, прикрепленную к длинной палке, и начал ею размахивать.

Заметим, что на момент выхода публикации бойцы РДК и ЛСР не сообщали о том, что россияне подняли белый флаг в Сподарюшино Белгородской области. Однако 14 марта начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал, что во время рейда в Белгородскую область бойцам удалось захватить нескольких пленных, которых уже передали украинской стороне. Он отметил, что подразделение продвинулось на несколько десятков километров вглубь РФ.

Рейд РДК и ЛСР: что известно

12 марта стало известно, что российские добровольцы из РДК, ЛСР и Сибирского батальона прорвали границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей. 13 марта добровольцы призвали эвакуироваться жителям двух российских областей и заявили, что нанесут огневое поражение по военным позициям в РФ.

14 марта руководитель РДК Денис Никитин анонсировал "новые яркие события", которые происходят в России. По его словам, формат действий добровольцев претерпел определенные изменения, в частности мероприятия проводились, однако касались небольших диверсионных групп.

Напомним, 14 марта бойцы ЛСР показали, как уничтожили два склада БК российских военных. В частности, добровольцы проследили за движением вражеского БТР-80 с помощью БПЛА и скорректировали огонь артиллерии.