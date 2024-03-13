Зростання за день майже на 2%: ціна бензину у РФ досягла свого максимуму за пів року (фото)

Вартість бензину на російській біржі продовжує зростати після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів.

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Вартість бензину на російському ринку енергоресурсів продовжує зростати після того, як два великих нафтопереробних заводи призупинили роботу після атак українських дронів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.

Так, за даними біржі, за день ціна бензину А-95 зросла на 1,88% — до 60,57 тисячі рублів за тонну. Тобто вартість бензину марки А-95 за підсумками торгів 13 березня перевищила 60 тисяч рублів і це вперше з кінця вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.

Бензин А-92 13 березня подорожчав на 1,31% — до 48,18 тис. рублів за тонну. Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про кількість об'єктів нафтопереробного комплексу РФ, на яких лунали вибухи із серпня 2023-го по січень 2024 року.

Фото: Слово і діло

Удари по нафтових об’єктах Росії — останні новини

Служба безпеки України вночі 13 березня атакувала дронами великі НПЗ у Росії — три нафтопереробні заводи за одну ніч: у російській Рязані та Ростовській області. Постраждалі об'єкти входять у топ 5 найбільших заводів Росії. Вдалі прильоти дронів уже призвели до того, що Москва заборонила вивозити бензин.

12 березня українські сили провели успішну атаку дронами. У результаті зупинилася найбільша установка на НПЗ компанії "Лукойл" у Нижньому Новгороді.

Один із останніх масштабних інцидентів стався під Санкт-Петербургом: палало на терміналі, де навантажували на продаж російську нафту.

Саме в цей час низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотники СБУ атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ — Ільський і Афіпський. За даними джерела, на Ільському НПЗ тоді сталася масштабна пожежа, була уражена установка первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік. До речі, це не перша пожежа на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ, зокрема, у травні 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння.

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Зазначимо, в ніч на 12 березня в Міноборони РФ заявили, що відбили атаку зграї українських дронів — їх було начебто 25. У мережі розповідали про вибухи, які чули у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій та інших областях.