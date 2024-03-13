Рост за день почти на 2%: цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода (фото)

Стоимость бензина на российской бирже продолжает расти после того, как крупные НПЗ России вынужденно приостановили работу после атак дронов.

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Стоимость бензина на российском рынке энергоресурсов продолжает расти после того, как два крупных нефтеперерабатывающих завода приостановили работу после атак украинских дронов. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

Так, по данным биржи, за день цена бензина А-95 выросла на 1,88% — до 60,57 тысячи рублей за тонну. То есть стоимость бензина марки А-95 по итогам торгов 13 марта превысила 60 тысяч рублей и это впервые с конца сентября 2023 года. Тогда цены на бензин в России рекордно выросли из-за изменений в системе дотаций стоимости топлива на внутреннем рынке, а российский президент Владимир Путин публично переложил ответственность за это на правительство.

Бензин А-92 13 марта подорожал на 1,31% — до 48,18 тыс. рублей за тонну. Также на 0,79-1,69% за день выросли цены на различные виды дизтоплива и мазут.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о количестве объектов нефтеперерабатывающего комплекса РФ, на которых раздавались взрывы с августа 2023-го по январь 2024 года.

Фото: Слово і діло

Удары по нефтяным объектам России — последние новости

Служба безопасности Украины ночью 13 марта атаковала дронами крупные НПЗ в России — три нефтеперерабатывающих завода за одну ночь: в российской Рязани и Ростовской области. Пострадавшие объекты входят в топ 5 крупнейших заводов России. Удачные прилеты дронов уже привели к тому, что Москва запретила вывозить бензин.

12 марта украинские силы провели успешную атаку дронами. В результате остановилась крупнейшая установка на НПЗ компании "Лукойл" в Нижнем Новгороде.

Один из последних масштабных инцидентов произошел под Санкт-Петербургом: горело на терминале, где нагружали на продажу российскую нефть.

Именно в это время ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что беспилотники СБУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ — Ильский и Афипский. По данным источника, на Ильском НПЗ тогда произошел масштабный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год. Кстати, это не первый пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ, в частности, в мае 2023 года на заводе два дня подряд происходили возгорания.

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Отметим, в ночь на 12 марта в Минобороны РФ заявили, что отбили атаку стаи украинских дронов — их было якобы 25. В сети рассказывали о взрывах, которые слышали в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и других областях.