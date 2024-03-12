У Шойгу сообщают о 25 уничтоженных БПЛА, но замалчивают пожары на нефтебазах, — СМИ (фото)

Минобороны утверждает, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Курской — 11, над Орловской и Московской — по два, а в Брянской, Тульской и Ленинградской областях — по одному. В местных пабликах, в свою очередь, сообщают об успешных ударах БПЛА по нефтебазам, которые спровоцировали пожары.

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За ночь над регионами России, по информации уничтожено 25 украинских дронов, но в ведомстве не упоминают ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает ВВС в Telegram.

Российские военные заявили, что над Белгородской областью уничтожили семь дронов, над Курской — 11, над Московской и Орловской — по два, а в Брянской, Тульской и Ленинградской областях — по одному.

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При этом Министерство обороны РФ не упоминает удар по нефтеперерабатывающему заводу в Нижегородской области, о котором ранее сообщал губернатор региона. В ведомстве заявляли, что в течение ночи российские системы ПВО "уничтожили и перехватили" над российскими регионами 25 украинских беспилотников "самолетного типа".

Взрывы в областях РФ и НПЗ

Российские Telegram-каналы 12 марта сообщили, что БПЛА атаковал нефтебазу в Нижегородской области. Дрон БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории начался пожар.

Также относительно атаки БПЛА сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Он сообщал, что якобы украинский дрон сбросил в области четыре бомбы. В результате атаки без света остались несколько населенных пунктов.

Кроме того, губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что в Орле произошло падение БПЛА. Он рассказал, что атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. Это могла быть нефтебаза. В результате удара пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, дроны якобы были уничтожены в Курской и Воронежской областях.

Напомним, 12 марта химик рассказал, что войска РФ могут применить на фронте и в городах ядовитые снаряды. По словам кандидата химических наук Глеба Репича, противник пока не рискует использовать этот вид токсичных веществ, однако украинцы должны быть готовы ко всему. От одного только испарения может наступить смерть.