Беспилотники продолжают атаковать Россию: под ударом снова оказались три области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в Раменском городском округе. Кроме того, дроны якобы были уничтожены в Курской и Воронежской областях.

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В ночь на 12 марта в России сообщили об атаке дронов. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом силы ПВО РФ якобы сбили еще два украинских БПЛА после предыдущей атаки.

"Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", — сообщил он.

Позже Старовойт заявил о поражении еще трех дронов.

"Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Спасибо нашим парням из ПВО", — заявил он.

Атака БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об атаке дрона на Московскую область. По его словам, БПЛА якобы был сбит в Раменском городском округе.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — заявил он.

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусева у себя в Telegram написал, что над Воронежем также якобы был уничтожен беспилотник.

"По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — написал он.

Взрывы в России: что известно

Напомним, в ночь на 12 марта в России сообщили о новой атаке дронов. Так, в Курске из-за удара беспилотника начался пожар на нефтебазе. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Отметим, 11 марта СМИ сообщили, что в Волгоградской области БпЛА атаковали воинскую часть с арсеналом снарядов. Так, губернатор Волгоградской области заявил, что на территории части "произошло возгорание", которое оперативно локализовали и потушили.