Безпілотники продовжують атакувати Росію: під ударом знову опинилися три області

Мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО в Раменському міському окрузі. Крім того, дрони нібито були знищені в Курській і Воронезькій областях.

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У ніч на 12 березня в Росії повідомили про атаку дронів. Так, губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над регіоном сили ППО РФ нібито збили ще два українських БПЛА після попередньої атаки.

"Ще два українських БПЛА літакового типу збито над Фатезьким і Золотухинським районом", — повідомив він.

Пізніше Старовойт заявив про ураження ще трьох дронів.

"Ще три українських БПЛА літакового типу збито над Курським, Солнцевським і Понирівським районами. Спасибі нашим хлопцям із ППО", — заявив він.

Атака БПЛА на Москву

Мер Москви Сергій Собянін також повідомив про атаку дрона на Московську область. За його словами, БПЛА нібито був збитий у Раменському міському окрузі.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — заявив він.

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєва у себе в Telegram написав, що над Воронежем також нібито було знищено безпілотник.

"За попередніми даними, наслідків на землі немає. При цьому режим небезпеки від повітряних цілей не вводився. Оперативну ситуацію в регіоні тримаю на контролі", — написав він.

Вибухи в Росії: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 12 березня в Росії повідомили про нову атаку дронів. Так, у Курську через удар безпілотника почалася пожежа на нафтобазі. Також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки кілька населених пунктів залишилися без електроенергії.

Зазначимо, 11 березня ЗМІ повідомили, що у Волгоградській області БпЛА атакували військову частину з арсеналом снарядів. Так, губернатор Волгоградської області заявив, що на території частини "сталося загоряння", яке оперативно локалізували і загасили.