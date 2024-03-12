Выпускал авиабензин: в РФ повредили один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов (видео)

Нефтеперерабатывающий завод в Кстово выпускал дизельное и авиационное топливо, которое используется военной техникой ВС РФ. Теперь его мощность может уменьшиться на половину.

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Во время ночной атаки беспилотников получил повреждения нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово в Нижегородской области РФ. Пожар пылает на вакуумных установках, а это означает, что завод не будет работать на полную мощность. О точках попадания в ночь на 12 марта рассказал OSINT-расследователь с ником Neonhandrail в соцсети X (Twitter).

OSINT-расследователь провел геолокацию видеозаписей с места удара по НПЗ, размещенных в соцсетях россиянами. Кадры помогли установить точку попадания и пожара — 56.097761, 44.142054.

Удары по РФ — взрыв в Кстово на НПЗ Фото: Google Maps

Согласно объяснениям губернатора Глеба Никитина, загорелось оборудование для переработки нефти.

Точное название оборудования Никитин не указывает. Однако издания Reuters и "Коммерсант", со ссылкой на собственные источники, заявили, что речь идет об установке первоначальной перегонки нефти АВТ-6 (АВТ — атмосферно-вакуумная трубчатка). Также в росСМИ отмечают, чем важен ночной удар по Кстовскому НПЗ:

АВТ-6 перерабатывает 53% нефти, поступающей на переработку на НПЗ в Кстово;

НПЗ "Лукойла" — на четвертом месте по объемам переработки;

завод производит 11% всего российского бензина;

годовые мощности переработки — 16-17 млн тонн нефти РФ;

производительность 2023 года — бензина 4,9 млн тонн, дизеля 5,6 млн тонн, мазута 2,3 млн тонн, авиакеросина 0,8 млн тонн.

Удары по РФ — события 12 марта

Отметим, в ночь на 12 марта в Минобороны РФ заявили, что отбили атаку стаи украинских дронов — их было якобы 25 шт. В сети рассказывали о взрывах, которые слышали в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской и других областях. На видео и фото с места инцидентов видны пожары и дымные столбы, которые поднимаются над нефтебазами и нефтеперерабатывающим заводом в Кстово — о попадании БПЛА Россия свое население не сообщила.

Тем временем утром 12 марта начался новый рейд "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" на Белгородскую область. Местные жителя рассказали о танках на улицах и звуках стрельбы. Впоследствии в сети опубликовали видео попадания по БТР ВС РФ: удар нанесли в Курской области в селе Теткино.

Напоминаем, в соцсетях рассказали о возможном уничтожении двух самолетов ВС РФ. Россияне опубликовали кадры падения воздушного судна. Возможное место падения — под Валуйками на территории РФ.