Три за одну ніч: СБУ атакувала дронами великі НПЗ у Росії, — джерела Фокусу (відео)

Постраждалі об'єкти входять до топ-5 найбільших заводів Росії. Вдалі прильоти дронів уже призвели до того, що Москва заборонила вивозити бензин. Спецоперації з виведення з ладу нафтової промисловості РФ тривають.

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Підрозділи Служби безпеки України вночі 13 березня атакували дронами відразу три нафтопереробні заводи (НПЗ) на території Росії. Про це Фокусу розповіли інформовані джерела.

Заводи розташовані в Рязані, Кстово Нижегородської області та в місті Кириші Ленінградської області. Співрозмовники підтверджують, що всі ці атаки — продовження низки спецоперацій щодо російських НПЗ, які СБУ розпочала раніше.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і палива, які Росія спрямовує на війну [в Україні], на вбивства наших громадян", — додає джерело.

Судячи з відео в мережі, наслідки атаки досить суттєві. Атаковані вночі 13 березня НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

Крім цього, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони України атакували дронами авіабазу ВПС Росії в Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі, зауважили співрозмовники видання.

Нагадаємо, 12 березня українські сили провели успішну атаку дронами. У результаті зупинилася найбільша установка на НПЗ компанії "Лукойл" у Нижньому Новгороді.

Фокус раніше писав, що Москва була змушена накласти ембарго на експорт нафтопродуктів через масовані атаки на об'єкти нафтової промисловості. З березня по серпень 2024 року Росія заборонила вивозити бензин.