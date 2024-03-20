Косово вперше передасть військову допомогу Україні: що отримають ЗСУ

Українська армія отримає одразу дві партії допомоги, при чому перша з них надійде в Україну вже наступного тижня.

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На 20-му засіданні у форматі "Рамштайн" частково визнана Республіка Косово оголосила про два пакети військової допомоги для України. Про це повідомив президент країни Еюп Мачедонсі в Х (раніше Твіттер).

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" пройшло 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Президент Мачедонсі заявив, що Україна отримає перші два пакети військової допомоги. Перший буде доставлено в Україну вже наступного тижня. До нього увійдуть вантажівки, а також тактичні і броньовані автомобілі. Кількість і конкретні моделі не уточнюються.

Другий пакет військової допомоги складатиметься з мінометних мін. Косово і надалі підтримуватиме Україну у героїчній війні проти російської агресії.

Засідання "Рамштайн" відбулося 19 березня

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, який складається з мінометних мін. Перший пакет з вантажівками, тактичними та броньованими автомобілями буде доставлений наступного тижня", — написав президент на своїй сторінці.

Зауважимо, що офіційно Україна не визнає Косово.

Нагадаємо, 19 березня Німеччина анонсувала пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає артилерію, боєприпаси і дрони після зустрічі "Рамштайн",