Буде артилерія і дрони: Зеленський анонсував нові оборонні пакети на "Рамштайн" (відео)

Міжнародні партнери бачать ефективність українських дронів, заявив президент Зеленський. Однак фронт вимагає західних БПЛА — це додатково посилить можливості бійців ЗСУ.

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Під час зустрічі у форматі "Раштайн" міністри оборони домовились про надання Україні нових оборонних пакетів. У межах пакетів ЗСУ отримають артилерію, також ідеться про постачання снарядів, які відшукав президент Чехії Петр Павел. Про підсумки "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський розповів 19 березня у вечірньому зверненні, опублікованому на сторінці Facebook.

Зеленський пояснив, що очікує звіту про "Рамштайн" від міністра оборони Рустема Умєрова. Однак попередньо знає, що у складі оборонних пакетів буде "дефіцитна артилерія". Політик не уточнив, про що саме ідеться: про артилерійські снаряди чи про гармати.

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Ще один напрямок спілкування партнерів — закупівля боєприпасів за так званою чеською ініціативою. До ініціативи долучаються все нові країни — Зеленський їм за це подякував.

За слів очільника України, продовжується активна співпраця щодо пошуку засобів протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної безпеки (РЕБ) та дронів. Політик нагадав, що українські безпілотники гарно проявили себе на полі бою. Однак не завадили б міжнародні поставки цих пристроїв.

"Українські дрони вже дають сильні результати, і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів", — сказав Зеленський.

Рамштайн-20 — деталі

Зазначимо, 19 березня відбулась 20 зустріч у Рамштайні міністрів оборони 50 країн, які працюють у контактній групі з питань оборони України. Під час наради виступив міністр оборони США Ллойд Остін, він заявив, що партнери повинні докласти максимум зусиль, щоб закрити воєнні потреби країни, що воює з РФ. Водночас глава Пентагона нагадав, що за ситуацією стежить очільник Кремля Володимир Путін — оцінює, чи не ослабла підтримка.

Попереднє засідання "Рамштайн" відбулось 14 лютого. За підсумками спілкування міністрів оборони Рустем Умєров розповів, що говорили про постачання ракет ППО, снарядів, дронів та винищувачів F-16.

Нагадуємо, 19 березня Фінляндія заявила, що виділяє 30 млн євро на закупівлю снарядів за чеською ініціативою. Тим часом українські пілоти та інженери навчаються працювати з літаками F-16: за оцінками, навчання завершиться на початку травня.