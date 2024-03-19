Снаряды и десантные катера: Финляндия выделила еще 30 млн евро Украине, что известно

Финляндия предоставит Украине катера и деньги на снаряды, рассказали финские чиновники и СМИ. Тем временем Румыния разрешила транзит военной техники и научит 50 украинцев управлять плавсредствами.

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ВСУ вскоре получат от Финляндии партию военных катеров, которые понадобятся в противостоянии с ВС РФ. Кроме того, финское правительство выделило 30 млн евро на реализацию так называемой чешской инициативы по закупке снарядов для Украины. О новых планах военной помощи рассказал министр обороны Антти Гяккинен (Antti Häkkänen) в заметке в соцсети X (Twitter).

Антти Гяккинен объяснил, что имел разговор с главнокомандующим Вооруженных сил Финляндии — с генералом Ярмо Линдбергом. Чиновники соглашаются, что нужно усилить безопасность Украины и Западной Европы. В связи с этим 30 млн евро пойдет на закупку снарядов, которые отыскал чешский президент Петр Павел.

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Из сообщения министра не понятно: то ли указанная сумма только должна быть выделена, то ли речь идет о средствах, которые уже пошли на снаряды.

Военная помощь Украине — заявление министра обороны Финляндии — заявление министра обороны Финляндии Фото: Скриншот

Военная помощь Украине — детали

Между тем финский портал Yle отыскал еще одно направление помощи Украине. В частности, журналисты узнали, что через Румынию поступят военные катера, которые передают Вооруженные силы Финляндии. Об этом стало известно благодаря выступлению президента Румынии Клауса Йоханниса перед членами парламента. Политик объяснил, что нужно разрешить это перемещение. Также он заявил, что 50 украинских военных должны прибыть в страну, чтобы научиться управлять этими катерами.

Согласно данным журналистов Yle, Украина может получить десантные катера типа Jehu и транспортные катера класса Jurmo и Uisko. Финские власти пока не объяснили, о чем именно идет речь.

Отметим, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, партнеры могли бы купить снаряды для Украины у так называемых "третьих стран". Позже он сообщил, что отыскал возможность приобрести 800 тыс. снарядов (500 тыс. — калибра 155 мм, 300 тыс. — калибра 122 мм). Сумма сделки и страна-продавец не назывались. Согласно данным издания Financial Times, может идти речь о сделке на 1,5 млрд долл.

7 марта 2024 года Павел отметил, что сумма на закупку собрана полностью. К сбору средств присоединились 18 стран: Германия (трехзначное число), Норвегия (150 млн долл.), Франция, Нидерланды, Швеция, Латвия, Литва, Канада и др.

Напоминаем, 15 марта проходит очередное заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украине. Между тем несколько стран Европы сообщили, что создадут новую коалицию, которая будет заниматься бронетехникой для ВСУ.