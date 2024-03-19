Германия и Польша запустят коалицию бронетехники для Украины: что это даст

С 26 марта министры двух стран активизируют коалицию бронетехники, к которой присоединятся еще три страны.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о создании коалиции бронетехники для Украины. Об этом сообщает сайт польского оборонного ведомства.

С 26 марта министры двух стран активизируют коалицию бронетехники для Украины. По словам Косиняка-Камыша, создание такой инициативы является одной из важнейших коалиций. Кроме Польши и Германии к коалиции присоединится Великобритания, Швеция и Италия. Ведущую роль будет играть Берлин и Варшава.

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"Я очень надеюсь на наше доверительное и дружеское сотрудничество. Это очень важно. Мы видим Польшу как чрезвычайно важного партнера и друга. Польша является центральным партнером в сфере политики безопасности и обороны в Центральной и Восточной Европе. Это касается поддержки Украины или бронетанковой коалиции. Спасибо за эти действия. У нас много двусторонних проектов", — заявил Писториус.

Также в Польше отметили важность создания учебного центра подготовки в Быдгоще. Он позволит обмениваться опытом и обучать украинских военных вместе с бойцами НАТО. По словам Косиняка-Камыша, структура в Быдгоще приближает Украину к НАТО.

Напомним, 14 марта Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода.

18 марта СМИ писали, что в Украину доехали американские БТР M1117, которые были обещаны еще в ноябре 2022 года.